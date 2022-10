Full trailer per 1899 (serie Netflix): sulla Kerberos tra misteri e simboli indecifrabili (dai produttori di Dark)

A qualche mese dal teaser, Netflix ha diffuso oggi il full trailer e il poster di 1899, nuova serie mystery-horror creata dai tedeschi Jantje Friese e Baran Bo Odar (già dietro all’acclamata Dark).

Questa la trama ufficiale degli 8 episodi:

Seguiamo le misteriose circostanze del viaggio della Kerberos, una nave di immigrati dall’Europa a New York. I passeggeri, tutti di diversa estrazione sociale e nazionalità, sono accomunati dalle speranze e dai sogni per un nuovo secolo e dal loro futuro all’estero.

Ma quando scoprono una seconda nave alla deriva in mare aperto che era scomparsa da mesi, il loro viaggio prende una svolta inaspettata.

Quello che trovano a bordo trasformerà il loro passaggio verso la terra promessa in un enigma simile a un incubo, intrecciando il passato di ciascuno dei passeggeri attraverso una fitta rete di segreti.

Tra i protagonisti di 1899 ci sono Emily Beecham (Into the Badlands), Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musial, Lucas Lynggaard Tonnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume e Anton Lesser.

In attesa di vederla il 17 novembre, di seguito – sulle note di All along the Watchtower di Jimi Hendrix – trovate il full trailer doppiato in italiano di 1899, che ci dà un più corposo assaggio di quello che vedremo e dei suoi misteriosi simboli da decifrare:

Fonte: YouTube