Full trailer per La caduta della casa degli Usher (serie Netflix): nessuno in famiglia è al sicuro

Titolo originale : The Fall of the House of Usher , uscita : 12-10-2023. Stagioni : 1.

A qualche mese dal teaser, Netflix ha finalmente diffuso il full trailer e il poster della serie La caduta della casa degli Usher (The Fall of the House of Usher), nuovo progetto in 8 episodi dello sceneggiatore e regista Mike Flanagan.

Si tratta, evidentemente, di una rivisitazione in chiave moderna del racconto La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe.

Questa la trama ufficiale:

Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

Il cast dello show comprende Carla Gugino (Hill House), Mary McDonnell (Scream 4), Carl Lumbly (Doctor Sleep) e Mark Hamill.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di La caduta della casa degli Usher, che finirà a catalogo il 12 ottobre, che ci dà un più cospicuo assaggio di quello che vedremo, non lesinando sull’aspetto gore:

Fonte: Netflix