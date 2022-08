Full trailer per La serie di Cuphead!, stagione 2: nuove disavventure per i due fratelli

A qualche mese dalla messa a catalogo della prima tornata di episodi (la recensione), Netflix ha diffuso ora il full trailer della seconda stagione di La serie di Cuphead! (The Cuphead Show!), prodotto seriale originale basato sul popolare franchise di videogiochi ispirato a sua volta ai classici cartoni animati di Max Fleischer degli anni ’30.

Questa la semplice trama ufficiale:

Anche nei nuovi episodi seguiremo le disavventure uniche dell’adorabile e impulsivo furfante Cuphead e del suo cauto ma facilmente influenzabile fratello Mugman.

Lo show è prodotto da CJ Kettler (“Carmen Sandiego”) per conto della King Features, mentre i due fratelli che hanno creato Cuphead, Chad e Jared Moldenhauer sono i produttori esecutivi per lo Studio MDHR.

Il cast di doppiatori originale include Tru Valentino (“The Rookie”) come Cuphead, Frank Todaro (“Transformers: Prime Wars Trilogy”) come Mugman, Wayne Brady (“Whose Line Is It Anyway?”) come di King Dice, Grey Griffin (“Batman: Arkham City” “) come Chalice, Joe Hanna (“Robot Chicken”) come Elder Kettle e Luke Millington-Drake (“Best Friend Fix”) come Devil.

Di seguito trovate il full trailer internazionale della seconda stagione di La serie di Cuphead!, che debutterà il 19 agosto nel catalogo di Netflix, che ci dà un assa

