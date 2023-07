Full trailer per One Piece (serie Netflix): la ciurma di Cappello di Paglia si dirige verso la Rotta Maggiore

A qualche settimana dal teaser, Netflix ha diffuso oggi il poster e il full trailer dell’attesissima serie live action di One Piece, che porterà sul piccolo schermo l’omonimo manga – e anime – creati da Eiichirō Oda, che partecipa come produttore esecutivo.

Questa la trama ufficiale:

Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati.

Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Il cast dello show è così composto: Iñaki Godoy è Rufy, Mackenyu è Rorona Zoro, Emily Rudd è Nami, Jacob Romero Gibson è Usopp, Taz Skylar è Sanji e Peter Gadiot è Shanks.

Il cast è poi arrotondato da Morgan Davies come Koby, Ilia Isorelýs Paulino come Alvida, Aidan Scott come Helmeppo, Jeff Ward come Bagy, McKinley Belcher III come Arlong, Vincent Regan come Garp, Alexander Maniatis come Klahadore, Steven Ward come Mihawk, Craig Fairbrass come Chef Zeff, Langley Kirkwood come Capitano Morgan, Celeste Loots come Kaya e Chioma Umeala come Nojiko.

La serie live-action di One Piece è stata scritta e prodotta da Steven Maeda (X-Files) e Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.), col primo che opera anche come showrunner.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di One Piece, che debutterà il 31 agosto, che ci offre una buona carrellata dei protagonisti, buoni e cattivi che siano:

Fonte: Netflix