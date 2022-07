Full trailer per Pretty Little Liars: Original Sin (serie HBO Max), A vuole il sangue delle giovani bugiarde

Titolo originale : Pretty Little Liars: Original Sin , uscita : 28-07-2022. Stagioni : 1.

A è tornato e HBO Max ci ha tenuto ad annunciarlo diffondendo il full trailer e il poster della nuova serie in 10 episodi dal titolo Pretty Little Liars: Original Sin.

Due anni fa, era stato annunciato che Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Le terrificanti avventure di Sabrina) stava sviluppando un reboot dalle atmosfere più horror per HBO Max.

E se l’inquietante figura con la maschera di pelle umana mostrata nel teaser qui sotto è indicativa, sembra che lo showrunner abbia mantenuto la sua promessa horror.

Questa la trama ufficiale:

Vent’anni fa, una serie di tragici eventi distrusse quasi a pezzi la cittadina di Millwood. Ora, ai giorni nostri, un eterogeneo gruppo di ragazze adolescenti – una nuova serie di ‘piccole bugiarde’ – si ritrova tormentato da un assalitore sconosciuto e sono costrette a pagare per il peccato segreto commesso dai loro genitori due decenni fa … così come per i propri.

In questo oscuro racconto di formazione e con sfumature horror ci troviamo a miglia di distanza da Rosewood, ma all’interno dell’universo di Pretty Little Liars, in una cittadina nuova di zecca, con una nuova generazione di ‘piccole bugiarde’.

Tra le protagoniste troviamo Bailee Madison (The Strangers: Prey at Night), Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco nei panni delle nuove ‘Liars’. Con loro avremo Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson e Alex Aiono.

Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring (Le terrificanti avventure di Sabrina) hanno co-prodotto e scritto la nuova serie, basata sempre sulla serie di libri bestseller di Sara Shepard

La serie originale Pretty Little Liars è andata in onda per sette stagioni dal 2010 al 2017, ed è stata seguita da due serie spin-off di breve durata.

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il full trailer internazionale di Pretty Little Liars: Original Sin, che debutterà il 28 luglio coi primi tre episodi:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube