Full trailer per Russian Doll, stagione 2: Nadia ha ‘rotto’ il tempo

A tre anni dalla prima e a un mese esatto dal teaser, Netflix ha diffuso oggi il full trailer della seconda stagione di Russian Doll, serie fanta-comedy che vede la sventurata Natasha Lyonne intrappolata in un tremendo loop temporale.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono riusciti a fuggire insieme al mortale loop temporale, la seconda stagione continuerà a esplorare tematiche esistenziali attraverso un obiettivo spesso umoristico e fantascientifico.

Scoprendo un destino ancora peggiore della morte senza fine, Nadia e Alan scavano più a fondo nel loro passato attraverso un portale temporale inaspettato situato in uno dei luoghi più noti di Manhattan.

All’inizio, la vivono come un’avventura intergenerazionale in continua espansione, che abbraccia un’intera epoca, ma presto scoprono che questo evento straordinario potrebbe essere qualcosa di più di quanto si aspettassero e, insieme, dovranno cercare una via d’uscita.

Lo show sarà composto da 7 episodi da 30 minuti di durata e vedrà Natasha Lyonne in versione showrunner e produttore esecutivo.

In attesa di vederla nel catalogo di Netflix dal 20 aprile, di seguito – sulle note di Time for livin’ degli Association – trovate il full trailer internazionale (con sottotitoli italiani) della stagione 2 di Russian Doll, che ci dà un assaggio di quello che succederà a Nadia:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube