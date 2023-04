Full trailer per Secret Invasion (serie Disney+): Nick Fury è da solo e braccato

A oltre sei mesi dal primo teaser, i Marvel Studios hanno diffuso il poster e il full trailer di Secret Invasion, la prossima serie in arrivo in esclusiva per Disney+.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma.

Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra.

Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

Tra i protagonisti dello show originale ci sono Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.

Tutti gli episodi sono stati diretti da Ali Selim (Sweet Land), che è anche produttore esecutivo, insieme a Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Ali Selim, Kyle Bradstreet e Brian Tucker.

Kyle Bradstreet è anche il capo sceneggiatore, mentre Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Englestein sono i co-produttori esecutivi.

In di vederla su Disney+ dal 21 giugno, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Secret Invasion, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube