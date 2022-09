Full trailer per The Devil’s Hour (serie Prime): Peter Capaldi attraversa il tempo e lo spazio all’ora del diavolo

Vi siete mai svegliati nel cuore della notte e percepito che qualcosa non andava? Allora potreste aver aperto gli occhi durante “L’ora del diavolo”, esattamente tra le 3:00 e le 4:00, o in particolare alle 3:33, considerato dal folklore popolare un momento in cui possono accadere cose inspiegabili …

Ebbene, questa è la premessa alla base di The Devil’s Hour, prossima serie di Amazon Prime Video di cui sono appena arrivati online il poster e il full trailer.

La serie in 6 episodi è scritta e creata da Tom Moran e prodotta da Hartswood Films (Dracula, Sherlock) e vede protagonisti Jessica Raine (Patrick Melrose), Peter Capaldi (Doctor Who), Nikesh Patel (Starstruck) e Phil Dunster (Ted Lasso).

Questa la trama ufficiale:

Lucy (Raine) viene svegliata ogni notte da visioni terrificanti esattamente alle 3:33, l’ora del diavolo. Suo figlio di otto anni è chiuso e non prova alcuna emozione. Sua madre parla a sedie vuote. La casa è infestata dagli echi di una vita che non è la sua.

Quando il nome di Lucy viene inspiegabilmente collegato a una serie di brutali omicidi nella zona, le risposte che le sono sfuggite in tutti questi anni verranno finalmente messe a fuoco.

Peter Capaldi interpreta un nomade solitario, spinto da un’ossessione omicida. Diventa l’obiettivo principale di una caccia all’uomo della polizia, guidata dal compassionevole detective Ravi Dhillon (Patel).

Peter Capaldi ha commentato:

La sua natura è straordinariamente oscura ed è stato divertente da interpretare. È un personaggio che è stato messo in disparte ed è responsabile di alcuni gravi crimini. Ma non è come appare. Appartiene alla notte.

Di seguito trovate il full trailer internazionale di The Devil’s Hour, che arriverà nel catalogo di Prime Video il 28 ottobre, che ci dà un’idea più chiara delle sua atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube