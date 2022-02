Full trailer per The Man Who Fell To Earth (serie Showtime): Ejiofor cade sulla Terra per salvarci

Titolo originale : The Man Who Fell to Earth , uscita : 24-04-2022. Stagioni : 1.

A un mese dal teaser, Showtime ha diffuso ora il full trailer di The Man Who Fell To Earth, serie basata sul libro di Walter Tevis e ispirata all’iconico film di fantascienza del 1976 con David Bowie da noi uscito come L’uomo che cadde sulla Terra.

Questo adattamento seriale è interpretato da Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo) e Naomie Harris (No Time to Die).

Questa la trama ufficiale:

Seguiamo un alieno (Ejiofor) che arriva sulla Terra a un punto di svolta per l’evoluzione umana e che deve confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro.

Naomie Harris è Justin Falls, una brillante scienziata e ingegnere che dovrà superare i propri demoni personali nella corsa per salvare due mondi.

Nel cast dello show ci sono anche Jimmi Simpson (Westworld), Rob Delaney e Sonya Cassidy.

Alex Kurtzman (Star Trek: Picard) – che è il co-showrunner insieme a Jenny Lumet e John Hlavin – ha commentato:

Si tratta di personaggio completamente diverso e con una storia completamente diversa. È della stessa specie aliena cui apparteneva David Bowie nel film, ma non è lo stesso personaggio – e non è stato il primo ad arrivare qui. Arriva sul nostro pianeta cercando espressamente Naomie.

In attesa della controparte nostrana, di seguito trovate il full trailer internazionale di The Man Who Fell To Earth, che debutterà su Showtime il 22 aprile (nessuna conferma per l’Italia), che ci dà un assaggio più corposo di quello che vedremo e degli effetti speciali:

Fonte: YouTube