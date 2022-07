Full trailer per The Sandman (serie Netflix): il regno di Sogno si sta sgretolando

A qualche mese dal teaser, Netflix ha rivelato dal Comicon Con di San Diego il full trailer e due poster dell’adattamento seriale in live action del popolare fumetto Sandman (The Sandman) di Neil Gaiman, pubblicato con successo tra il 1989 e il 1996.

Lo scrittore inglese è anche produttore esecutivo e co-sceneggiatore dello show, che è prodotto dalla Warner Bros. Television e vede Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) in veste di produttore esecutivo e showrunner. Anche David S. Goyer (Batman Begins, Terminator: Destino Oscuro, Foundation) è tra i produttori esecutivi. Entrambi sono anche co-sceneggiatori del progetto.

Questa la trama ufficiale:

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire … un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde.

Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Questi i nomi dei nuovi attori coinvolti (coi rispettivi ruoli):

Kirby Howell-Bapstte interpreta Death / Morte, la sorella più saggia, simpatica e molto più sensibile di Sogno

Mason Alexander Park è Desiderio, il fratello di Sogno, e il desiderio personificato

Donna Preston interpreta Disperazione, sorella di Sogno e gemella di Desiderio

Jenna Coleman è Johanna Constantine, esorcista e avventuriera occulta a pagamento

Niamh Walsh appare nei panni della giovane Ethel Cripps

Joely Richardson è Ethel Cripps, ladra professionista e donna dalle mille identità

David Thewlis è John Dee, il figlio di Ethel. Pericoloso, folle e alla ricerca della verità

Kyo Ra interpreta Rose Walker, una giovane donna alla disperata ricerca del fratello scomparso

Stephen Fry è Gilbert, protettore di Rose Walker

Razane Jammal è Lyta Hall, la migliore amica di Rose, compagna di viaggio e giovane vedova che piange il marito Hector

Sandra James Young veste i panni di Unity Kincaide, ereditiera e misteriosa benefattrice di Rose

Patton Oswalt dà la voce a Matthew il Corvo, fidato emissario di Sogno

Prima di loro erano stati invece annunciati:

Gwendoline Christie (Il trono di spade) è Lucifer, Sovrano dell’Inferno

Vivienne Acheampong è Lucien, capo bibliotecario e fidato guardiano del regno di Sogno

Boyd Holbrook (The predator) è Il Corinzio, un incubo fuggito che desidera assaporare tutto ciò che il mondo ha in serbo

Charles Dance (Alien 3) è Roderick Burgess, ciarlatano, ricattatore e mago

Asim Chaudhry è Abele, mentre Sanjeev Bhaskar è Caino, la prima vittima e il primo predatore, residenti e sudditi fedeli del Regno di Sogno.

Qualche tempo fa, Neil Gaiman aveva commentato:

Ogni pomeriggio ricevo un’e-mail che mi informa che ci sono “giornalieri” di The Sandman pronti per essere guardati. È la parte migliore della giornata. Una volta ogni due settimane ricevo un’e-mail che mi informa che c’è un episodio finito che aspetta che io lo guardi. È la parte migliore del mese.

The Sandman è stata creata, ed è … beh, è The Sandman. Che è la cosa migliore di tutte.

Sapete che The Sandman è basata sulla mia omonima serie a fumetti. Ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggende si intrecciano perfettamente, The Sandman segue le persone e i luoghi influenzati da Morfeo, il Re dei Sogni, mentre ripara agli errori cosmici – e umani – che ha commesso durante la sua lunghissima esistenza.

In attesa della versione italiana, di seguito trovate il full trailer internazionale di The Sandman, che finirà nel catalogo di Netflix il 5 agosto, che getta un più corposo assaggio delle sue atmosfere e dei personaggi:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube