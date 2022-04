Full trailer per The Staircase (serie HBO Max): Colin Firth ha ammazzato Toni Collette?

Titolo originale : The Staircase , uscita : 05-05-2022. Stagioni : 1.

Documentando il processo di Michael Peterson, condannato per l’omicidio di sua moglie, la docuserie The Staircase ha ricevuto un adattamento per HBO Max, di cui è appena arrivato online il full trailer.

Questa la trama ufficiale della miniserie in 8 episodi, che è stata creata da Antonio Campos (Le strade del male):

Basata su una storia vera, The Staircase esplora la vita di Michael Peterson (Colin Firth), la sua vasta famiglia in Carolina del Nord e la morte sospetta di sua moglie, Kathleen Peterson (Toni Collette).

La serie si intitola The Staircase perché Peterson affermò che sua moglie Kathleen fosse caduta dalle scale della loro casa, anche se molti credono che lui l’abbia effettivamente picchiata a morte.

Il cast è arrotondato da Rosemarie DeWitt, Juliette Binoche, Parker Posey, Odessa Young, Patrick Schwarzenegger, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Sophie Turner, Michael Stuhlbarg e Tim Guinee.

Antonio Campos e Maggie Cohn hanno scritto, prodotto e diretto lo show.

Interessante per i fan del cinema horror, Leigh Janiak (Fear Street) ha diretto due degli episodi.

Di seguito trovate il full trailer internazionale di The Staircase, che debutterà giovedì 5 maggio su HBO Max coi primi tre episodi (i successivi uno alla settimana), in attesa che arrivi anche in Italia a giugno su Sky:

Fonte: YouTube