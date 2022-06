Full trailer per Westworld, stagione 4: adattarsi o morire

A due anni dalla conclusione della terza, HBO ha diffuso oggi il poster e il full trailer della quarta stagione di Westworld, l’altalenante serie fanta-drammatica basata sull’omonimo film del 1973 di Michael Crichton.

La serie è interpretata – tra i molti altri – da Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris, Thandiwe Newton, Tessa Thompson, Aaron Paul. Confermato anche il ritorno di James Marsden.

La storia della scorsa stagione aveva lasciato l’ambientazione interna al parco per concentrarsi maggiormente sul mondo esterno e sulla storia di Caleb (Paul). Ovviamente ci sono stati alcune escursioni al ‘paese delle meraviglie animatronico’, inclusa quella nella seconda guerra mondiale vissuta da Maeve (Newton).

E anche questa volta sembra che il cast viaggerà nel tempo, pare all’epoca dei gangster.

Naturalmente, Dolores (Wood) e Bernard (Wright) continueranno anche ad esplorare la natura e i limiti di qualunque cosa Westworld abbia deciso di chiamare ‘realtà’ in questa stagione.

Parlando della nuova stagione di Westworld, la co-creatrice e co-sceneggiatrice (con Jonathan Nolan) Lisa Joy ha detto:

Vedrete alcuni nuovi mondi che penso siano davvero divertenti e vedrete qualcuno che io ho ‘rapito’ da Reminiscence in un modo divertente. Sarà una ‘inversione’ rispetto alle precedenti.

In attesa dei dettagli e della controparte italiana, di seguito trovate il full trailer internazionale della stagione 4 di Westworld, che debutterà il 4 luglio in esclusiva su Sky e Now TV:

