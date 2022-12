Gough e Millar: “Mercoledì Addams simile al Clark Kent di Smallville”

La serie Netflix Mercoledì (Wednesday) ha debuttato poco più di un mese fa sulla piattaforma, ottenendo ottime recensioni da parte della critica e dei fan, raccontando la storia mai esplorata della giovane Mercoledì Addams (Jenna Ortega), alle prese con le difficoltà di un ambiente scolastico soprannaturale.

Si tratta della rivisitazione di un personaggio da decenni ben presente nell’immaginario collettivo, cui gli autori Al Gough e Miles Millar (già dietro a Smallville) hanno provato a donare nuova e aggiornata linfa.

I due showrunner si sono recentemente seduti al tavolo dell’Hollywood Reporter per parlare proprio di Mercoledì, finendo per azzardare alcuni paralleli tra la protagonista e il Clark Kent visto in Smallville. Miles Millar ha infatti spiegato:

Mercoledì sembra un personaggio monocorde, e ho sempre trovato Clark Kent un personaggio monocorde. È un bonaccione, un perfettino, mentre Mercoledì è una specie di ragazzina irriverente. Quindi, come si fa, da sceneggiatore, a prendere personaggi come questi – un po’ dei casi estremi, diciamo – e farli sentire umani?

Credo che questo fosse il nostro obiettivo. L’obiettivo di ogni sceneggiatore è quello di creare personaggi che siano umani e realistici e che abbiano una certa complessità emotiva. È questo il viaggio affascinante che si fa quando si iniziano a sviluppare queste storie e si pensa a come loro sono diventati [gli individui che sono diventati].

I due hanno quindi approfondito il concetto:

Nel caso di Clark Kent, come lui è diventato l’uomo che è diventato, cioè soltanto un supereroe, che si preoccupa di fare del bene al mondo? E quindi Mercoledì, il suo viaggio, non sappiamo dove andrà a finire. Nessuno ha mai visto una Mercoledì adulta. Quindi è davvero emozionante poter raccontare questa storia.

Come si evolverà in una donna e come potremo farlo vedere senza diluire l’essenza stessa di Mercoledì? La sua larghezza di banda di cambiamento … non si vorrebbe mai cambiare troppo Mercoledì. Vogliamo vederla evolvere, ma lei è un tipo di persona molto particolare, e non vorremmo mai cambiarla.

Il lavoro fatto da Al Gough e Miles Millar sul Clark Kent pre-Metropolis fu senza dubbio molto interessante e riuscito (tanto da proseguire per ben 10 stagioni), quindi non resta che dar loro fiducia.

