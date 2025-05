Nuovo teaser per Twisted Metal, stagione 2: Sweet Tooth accende il motore

A qualche mese dal primo assaggio, Peacock ha diffuso ora il poster e il nuovo trailer della stagione 2 della serie Twisted Metal.

Questa la trama ufficiale:

Dopo le rivelazioni nel finale della prima stagione, John e Quiet si ritrovano a partecipare al letale torneo di Twisted Metal, un derby della distruzione ospitato da un enigmatico individuo noto come Calypso.

Mentre cercano di sopravvivere all’assalto di nuovi nemici pericolosi e volti familiari, tra cui il letale clown Sweet Tooth, le cose si complicano per John con il ritorno di sua sorella, la vigilante Dollface, da tempo perduta.

Lo showrunner Michael Jonathan Smith ha anticipato:

Le poste in gioco non potrebbero essere più alte, mentre John e Quiet rischiano la vita per competere in questo pericoloso torneo di demolizione. Il premio? Un unico desiderio, la loro più grande aspirazione, esaudita. L’unico problema è che altri sedici piloti hanno desideri propri. In una stagione frenetica, esilarante e carica di adrenalina con personaggi indimenticabili, peccato che non tutti sopravvivranno.

Anthony Mackie (John Doe), Stephanie Beatriz (Quiet) e Joe Seanoa (Sweet Tooth) tornano nella seconda stagione, con Will Arnett che riprenderà il ruolo di Sweet Tooth.

Anthony Carrigan (Barry, Superman), interpreta Calypso, mentre Richard de Klerk (A Teenage Prophet), Patty Guggenheim (She-Hulk: Attorney at Law) e Tiana Okoye (Panhandle) si uniranno come guest star ricorrenti.

Twisted Metal è una serie TV live-action con episodi da 30 minuti basata sul videogioco PlayStation, una commedia d’azione ad alto tasso di adrenalina, sviluppata da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) e scritta da Michael Jonathan Smith (Cobra Kai).

In attesa di capire quando la vedremo in Italia, di seguito trovate il secondo teaser trailer internazionale della stagione 2 di Twisted Metal, che debutterà il 31 luglio:

