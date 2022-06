Our Time: primi dettagli per la serie basata su I Goonies (per Disney+)

Gail Berman, la produttrice della serie Our Time basata sul classico I Goonies, ha rivelato a sorpresa i dettagli della trama dello show che verrà proposto in esclusiva da Disney+.

Da moltissimi anni si parla di un possibile sequel al film del 1985, ma ogni volta il progetto si è arenato per un motivo o per l’altro (cast originale non intenzionato a tornare, il produttore Steven Spielberg non interessato ecc.).

La scomparsa del regista Richard Donner lo scorso anno sembrava aver poi chiuso definitivamente ogni discussione.

Nel frattempo, però, ci sono stati anche dei tentativi di far decollare uno spin-off di I Goonies per la TV, con la Fox che aveva opzionato un pilot scritto da Sarah Watson (The Bold Type), salvo poi ritenere lo script “troppo infantile” per il suo pubblico.

Ora, come detto, Gail Berman ha condiviso una manciata di dettagli sul concept di Our Time durante un’intervista con Variety.

A quanto pare, la serie sarà ambientata in una piccola cittadina americana, dove la storia di un remake shot-by-shot di I Goonies sarà narrata da una prospettiva in stile Friday Nights Lights.

La produttrice avrebbe concepito questa idea dopo aver visto un gruppo di ragazzi girare una cosa simile per I predatori dell’arca perduta, e così ha deciso di mettere in piedi una serie TV che includesse una ‘ricreazione’ fotogramma per fotogramma di I Goonies girata all’interno di quello stesso universo.

Le sue parole:

Questa è una collaborazione tra me, la Amblin e Lauren Shuler Donner. Quando ero alla Paramount, c’erano questi ragazzi che giravano questo film su “I predatori dell’arca perduta”, un remake scena-per-scena. Ottennero un po’ di richiamo mediatico all’epoca, e lo studio fu molto arrabbiato per questo.

Pensai che fosse stata un’idea straordinaria la loro, e così mi è rimasta in testa. Come puoi prendere un’idea del genere e trasformarla in una serie TV? … Aveva bisogno di uno sceneggiatore eccezionale e di grandi partner, quindi abbiamo portato questa idea alla Amblin e quei ragazzi l’hanno adorata.

Sarah Watson è la nostra creatrice. La serie racconterà la storia di una città e di una famiglia secondo lo stile del “Friday Night Lights”, al cui interno racconteranno la storia di un remake di “I Goonies” inquadratura per inquadratura. Abbiamo dovuto rivolgerci alla Warner Bros., a Toby Emmerich e chiederci se potessimo averne i diritti [per “I Goonies”]. Ci hanno risposto di sì, ovviamente, grazie a Mr. Spielberg e ai Donner. E ora la stiamo facendo per Disney Plus.

Che dire, non ci resta che aspettare le evoluzione di questo progetto.

Di seguito il trailer di I Goonies:

Fonte: YouTube