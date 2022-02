Teaser per Bastard!!: l’oscuro dio distruttore risorge nella serie anime di Netflix

Dopo le indiscrezioni delle settimane passate, Netflix ha diffuso oggi a sorpresa il teaser trailer di Bastard!! – L’oscuro dio distruttore, serie animata supervisionata da Liden Films (Magical Sempai) che potrà contare su 24 episodi complessivi che adatta l’omonimo popolare manga dark-fantasy di Kazushi Hagiwara che ha debuttato nel 1988.

Questa la trama ufficiale:

A quattrocento anni dalla caduta della civiltà moderna, il mondo è dominato da un caos di spade e magia.

Sotto la guida degli onnipotenti quattro re, l’Armata Ribelle delle Tenebre continua a espandere il suo potere nel tentativo di controllare il mondo cercando di far risorgere il dio della distruzione Anthrasax.

Il regno di Meta-Likana al centro del Continente è attaccato dal mago al comando dell’Armata e per salvarlo Tiara Nort Yoko (la figlia del gran sacerdote) deve decidere se far risorgere l’antico grande mago che una volta voleva governare il mondo, ma che ora è imprigionato nel corpo della sua amica d’infanzia Rusie Renren.

Solo il bacio di una vergine potrà sciogliere l’incantesimo.

Con la minaccia di un pericolo imminente, Yoko sfiora le labbra di Rusie con le sue e in quel momento un’energia oscura e potente si diffonde nell’aria.

Torna così in vita il leggendario mago Dark Schneider, il personaggio più potente, sfrenato e affascinante di tutti!

Tra i doppiatori giapponesi ci sono Kisho Taniyama, Tomori Kusunoki e Hiroki Yasumoto.

Se non avete familiarità con Bastard!!, dovresti sapere che ha contribuito a ispirare successi come Berserk e Bleach. L’ultimo capitolo del manga è stato distribuito nel 2010 e già in passato ne sono stati tratti una serie OAV e un’ONA.

In attesa della versione estesa e di capire la data di debutto (entro la fine del 2022), di seguito trovate il teaser trailer internazionale (con sottotitoli in italiano) di Bastard!! – L’oscuro dio distruttore, che ci dà un assaggio delle atmosfere e della qualità delle animazioni:

