Teaser per Bodies (serie Netflix): c’è un omicidio a Whitechapel da risolvere in quattro epoche diverse

Netflix ha appena diffuso il teaser trailer della serie originale britannica Bodies, adattamento dell’omonima graphic novel fanta-noir di Si Spencer del 2015.

Questa la trama ufficiale:

Quattro detective di quattro epoche diverse trovano il corpo della stessa vittima nel quartiere londinese di Whitechapel. Ben presto si renderanno conto di essere finiti al centro di un misterioso complotto che dura da oltre 150 anni.

Tra i protagonisti degli 8 episodi ci sono Stephen Graham (This Is England), Shira Haas (Unorthodox), Jacob Fortune-Lloyd (La regina degli scacchi), Kyle Soller (Poldark) e Amaka Okafor (The Responder).

Alla regia si sono alternati Marco Kreutzpaintner e Haolu Wang. Le sceneggiature sono di Danusia Samal e Paul Tomalin.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Bodies, che debutterà il 19 ottobre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube