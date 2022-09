Teaser per Connect (serie Disney+): Takashi Miike adatta un webtoon horror sudcoreano

Disney+ Corea ha oggi diffuso il poster e il trailer di Connect, serie horror in 6 episodi diretta niente meno che dal filmmaker giapponese Takashi Miike (Audition).

Questa la scarna trama ufficiale:

Un uomo viene rapito e uno dei suoi occhi viene rimosso da una banda di cacciatori di organi. L’occhio viene poi trapiantato nel corpo di un serial killer…

Tuttavia, il riluttante donatore comincia ad avere suo malgrado visioni terribili, mentre assiste ai terribili attacchi ai danni dei residenti di Seoul.

Nel cast dello show, che adatta un omonimo webtoon sudcoreano, ci sono Jung Hae-in (Something in the Rain), Go Kyung-pyo e Kim Hye-jun.

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer di Connect, che debutterà al Festival di Busan in Corea del Sud il 6 ottobre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube