Teaser per Inverso – The Peripheral (serie Prime Video): Chloë Moretz lotta per la Terra del futuro

A quattro anni dalle prime notizie in merito, lo scrittore William Gibson ha condiviso in esclusiva con i fan sul proprio account Twitter il teaser trailer e il poster della prima stagione di Inverso – The Peripheral, serie sci-fi che adatta l’omonimo romanzo del 2014 e vede protagonista Chloë Grace Moretz, Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami), Louis Herthum (Westworld).

Nel cast anche JJ Feild (TURN: Washington’s Spies), T’Nia Miller (Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders), Alexandra Billings (The Conners), Adelind Horan (The Deuce), Alex Hernandez (UnReal), Katie Leung (Chimerica), Julian Moore-Cook (Peaky Blinders), Melinda Page Hamilton (Messiah), Chris Coy (The Deuce) e Austin Rising (Alt).

Questa la trama ufficiale:

The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell’America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta.

Inverso – The Peripheral è prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films. Gli executive producer della serie sono il creatore e showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), il regista Vincenzo Natali (Nell’erba alta), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld) e Steven Hoban (Nell’erba alta).

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Inverso – The Peripheral, il cui primo episodio sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 21 ottobre, con gli episodi successivi disponibili ogni venerdì fino al 9 dicembre:

Fonte: YouTube