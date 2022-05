Teaser per Moonhaven (serie AMC): una comunità utopica sulla Luna può salvare la Terra dal disastro

AMC+ ha da poco diffuso il teaser trailer di Moonhaven, nuova serie originale fanta-thriller del creatore e showrunner Peter Ocko (Lodge 49, Black Sails, Elementary) .

Questa la trama ufficiale:

Cento anni nel futuro, Bella Sway (Emma McDonald) è una pilota di cargo lunari e contrabbandiera che si ritrova accusata di un crimine e abbandonata a Moonhaven, una comunità utopica che vive in una sorta di Giardino dell’Eden di 500 miglia quadrate costruito sulla Luna per trovare soluzioni ai problemi che molto presto potrebbero porre fine alla civiltà su Madre Terra.

Unica scettica in zona, Bella viene presto risucchiata in una cospirazione per ottenere il controllo dell’Intelligenza Artificiale responsabile dei miracoli di Moonhaven e si allea con un detective locale per fermare le forze che vogliono distruggere l’ultima speranza della Terra prima che vengano distrutte a loro volta.

Tra i protagonisti dello show ci sono anche Dominic Monaghan (Lost), Amara Karan (Doctor Who), Ayelet Zurer (Losing Alice), Joe Manganiello (True Blood), Kadeem Hardison (Black Monday) e Yazzmin Newell (The Last Tree).

In attesa della versione estesa e della data italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Moonhaven, i cui primi due episodi debutteranno martedì 7 luglio in esclusiva su AMC+:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube