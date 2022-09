Teaser per Secret Invasion (serie Disney+): Nick Fury alle prese con la congiura degli Skrull

Verso la fine del panel Marvel all’evento D23 di questo fine settimana, è stato diffuso a sorpresa il primo teaser trailer di Secret Invasion, la prossima serie Marvel in esclusiva per Disney+.

Sappiamo che Secret Invasion sarà un ‘evento crossover’ in cui scopriremo che una fazione di Skrull mutaforma si è infiltrata sulla Terra per anni.

Lo show è guidato dal pilastro dell’MCU Samuel L. Jackson, che riprende così il ruolo di Nick Fury per la dodicesima volta. Al suo fianco troveremo il Ben Mendelsohn di Captain Marvel, che tornerà nei panni di Talos, lo pseudo-leader degli Skrull.

Insieme a loro ci sono i nuovi arrivati ​​del MCU Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami) nei panni del cattivo principale della serie, la vincitrice dell’Oscar Olivia Colman (The Crown), la candidata agli Emmy Emilia Clarke (Il Trono di Spade), Killian Scott (Dublin Murders), Christopher McDonald (Happy Gilmore) e Carmen Ejogo (Animali fantastici), insieme alla veterana del MCU Cobie Smulders, che riprende il ruolo di Maria Hill.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Secret Invasion, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube