Teaser per Skull Island (serie animata Netflix): non fate arrabbiare Kong

Netflix ha diffuso oggi il poster e il teaser trailer di Skull Island, serie animata che si svolge – prevedibilmente – all’interno del Monsterverse della Legendary Pictures.

Questa la trama ufficiale:

Un gruppo di esploratori dal cuore gentile salva Annie (doppiata in originale da Mae Whitman) dall’oceano, senza sapere che il loro atto di eroismo li condurrà all’infida Skull Island.

Questo luogo enigmatico ospita infatti creature bizzarre e mostri terrificanti, tra cui il potente titano Kong.

La serie vanta un cast di doppiatori impressionante, che comprende Nicolas Cantu (Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky, The Fabelmans) nei panni di Charlie, Darren Barnett (Never Have I Ever, Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles) come Mike, Benjamin Bratt (Poker Face, Coco) come Cap e Betty Gilpin (Mrs. Davis, Glow) come Irene.

Skull Island è stata creata, scritta e prodotto da Brian Duffield (Cocaine Bear, Love and Monsters) e realizzata dalla Powerhouse Animation, già dietro a Castlevania e Blood of Zeus.

Ricordiamo che Monsterverse ha preso il via col film Godzilla nel 2014 ed è proseguito poi con Kong: Skull Island nel 2017, Godzilla: King of the Monsters nel 2019 e Godzilla vs. Kong nel 2021.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Skull Island, che debutterà a livello mondiale il 22 giugno:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube