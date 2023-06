Teaser per Special Ops: Lioness (serie Paramount+): Saldana e Kidman in missione antiterrorismo per Taylor Sheridan

Paramount+ ha da poco diffuso il poster e il teaser trailer di Special Ops: Lioness, serie thriller di spionaggio creata e diretta da Taylor Sheridan (Yellowstone) che vede protagonisti Zoe Saldana, Morgan Freeman e Nicole Kidman.

Ispirata a un vero programma militare statunitense, questa è la trama ufficiale:

Joe (Saldana) cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale come punta di diamante della CIA nella guerra al terrorismo.

Il Programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade (Kidman) e Donald Westfield (Michael Kelly), arruola un’aggressiva incursore dei Marines di nome Cruz (Laysla De Oliveira) per operare sotto copertura insieme a Joe in mezzo ai potenti intermediari del terrorismo di Stato negli sforzi della CIA per sventare il prossimo 11 settembre.

Cruz è una giovane marine rude ma appassionata che contribuirà a distruggere un’organizzazione terroristica dall’interno.

Nel cast ci sono anche Sam Asghari, Carla Mansour e Adam Budron.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Special Ops: Lioness, che sarà trasmessa su Paramount+ dal 23 luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube