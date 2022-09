Teaser per Tales of the Jedi (serie Disney+): 6 cortometraggi animati per Ahsoka e Conte Dooku

Titolo originale : Tales of the Jedi , uscita : 26-10-2022. Stagioni : 1.

Nel corso del D23 EXPO 2022, Dave Filoni ha lanciato di teaser trailer di Tales of the Jedi, sei cortometraggi animati che prevedono storie costruite intorno ai Jedi dell’era prequel.

Questa la trama ufficiale:

Due Jedi nettamente diversi, Ahsoka Tano e il Conte Dooku, saranno messi alla prova mentre compiono scelte che definiranno i loro destini.

A quanto pare, vedremo tre episodi dedicati al Signore dei Sith, il Conte Dooku e alla sua discesa verso il Lato Oscuro, e tre episodi incentrati di Ahsoka e la sua vita.

Kevin Kiner, che ha già composto le musiche per Clone Wars, Rebels e The Bad Batch, si è occupato anche della colonna sonora di Tales of the Jedi.

La serie è creata dal produttore esecutivo Dave Filoni, con Carrie Beck e Athena Portillo in veste di produttrici esecutive.

Di seguito il trailer doppiato in italiano di Tales of the Jedi, che debutterà il 26 ottobre, che ci dà un assaggio delle sue animazioni:

Fonte: YouTube