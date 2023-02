Teaser per The Power (serie Prime): le ragazze si evolvono e scaricano fulmini dal corpo

Prime Video ha appena diffuso il teaser trailer di Ragazze elettriche (The Power), nuova serie con protagonisti Toni Collette (Hereditary) e John Leguizamo (The Menu) che viene descritta come un “thriller su scala globale guidato dall’emotività” ed basata sull’omonimo romanzo pluripremiato della scrittrice britannica Naomi Alderman.

La showrunner dei 10 episodi della prima stagione – che è stata girata tra Londra, Seattle, Nigeria ed Europa dell’Est – è Raelle Tucker (True Blood).

Questa la trama ufficiale:

Il mondo di Ragazze elettriche corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere.

Toni Collette interpreta il sindaco Margot Cleary-Lopez, con John Leguizamo nel ruolo di Rob Lopez, Auli’i Cravalho come Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh come Tunde Ojo, Josh Charles come Daniel Dandon, Eddie Marsan come Bernie Monke, Ria Zmitrowicz come Roxy Monke, Zrinka Cvitešić come Tatiana Moskalev e Halle Bush come Allie Montgomery.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di Go! di Santigold feat. Karen O – trovate il teaser trailer internazionale di Ragazze elettriche (The Power), che debutterà in esclusiva su Prime Video venerdì 31 marzo, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube