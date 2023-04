Teaser per The Sympathizer (serie HBO): la spia Robert Downey Jr. si fa in quattro per Park Chan-wook

Titolo originale : The Sympathizer . Stagioni : 1.

HBO ha diffuso un primissimo teaser trailer che anticipa The Sympathizer, miniserie che vede protagonista in ben quattro ruoli Robert Downey Jr. (anche produttore esecutivo).

Anche Park Chan-wook e Don McKellar sono tra i produttori esecutivi, oltre che co-sceneggiatori, col regista coreano ha anche diretto personalmente gli episodi 1-3.

Questa la trama ufficiale:

Basato sull’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer (pubblicato in Italia come Il simpatizzante), The Sympathizer è un thriller di spionaggio e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e sul suo conseguente esilio negli Stati Uniti.

Nel cast dello show ci sono anche oltre a Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Ky Duyen e Sandra Oh.

Di seguito il trailer internazionale di The Sympathizer, che debutterà solo nel 2024:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube