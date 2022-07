Teaser per Vampire Academy (serie Peacock): amore, lotta di classe e strigoi in un mondo in subbuglio

Otto anni dopo essere stato trasformata in un lungometraggio, la saga letteraria young adult di Vampire Academy (pubblicata in Italia come L’accademia dei vampiri) di Richelle Mead è pronta per arrivare sul piccolo schermo con una serie omonima per Peacock di cui è appena arrivato online il teaser trailer.

Questa la trama ufficiale:

In un mondo di privilegi e di glamour, l’amicizia di due ragazze trascende le rispettive classi sorprendentemente diverse mentre si preparano a completare la loro istruzione ed entrare nella società dei vampiri.

Una come potente esponente della classe reale, l’altra come guardiana mezza vampiro addestrata per proteggerli dai selvaggi “strigoi” che minacciano di fare a pezzi la loro società.

A meno che la lotta interna alla nobiltà non faccia prima tale lavoro.

Tra i protagonisti troviamo Sisi Stringer, Daniela Nieves, Kieron Moore e André Dae Kim.

La serie in sei libri è stata originariamente pubblicata tra il 2007 e il 2010, con il primo libro adattato nel film di Vampire Academy del 2014.

Julie Plec (The Vampire Diaries, The Originals, Legacies) e Marguerite MacIntyre hanno adattato la saga e sono anche sceneggiatrici, showrunner e produttrici esecutive.

Tra i registi che si sono alternati agli episodi ci sono Bille Woodruff, Luis Prieto, Jesse Warn, Erica Dunton, Geoff Shotz e Julie Plec.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Vampire Academy, che finirà su SKY e NOW il 16 settembre:

Fonte: YouTube