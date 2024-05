The 8 Show (serie Netflix): la recensione degli 8 episodi, tra dark humor e sferzata sociale

Non è una sorpresa che Netflix metta a catalogo l’ennesimo adattamento di un webtoon (Money Game & Pie Game di Bae Jin-soo). Ad ogni modo, The 8 Show non emula apertamente la fortunatissima Squid Game, ma non saremo gli unici a fare paragoni in tal senso.

Gli 8 episodi della serie raccontano la storia di 8 individui intrappolati in uno scenario fittizio in un edificio di 8 piani, dove guadagnano denaro per ogni minuto di permanenza. Lo show è piuttosto poco serio per l’argomento trattato e si rivela un pasticcio che alla fine dei giochi non ha una vera sostanza.

Dai trailer, era sembrato che The 8 Show fosse simile a Squid Game nei termini di una sorta di ‘esperienza alla Black Mirror‘ del mondo in cui effettivamente viviamo. Tuttavia, il risultato è ben lontano da quelli che erano i suoi lodevoli propositi.

Si apre con l’introduzione del protagonista, il ragazzo che interpreta la voce narrante ogni volta che l’occasione lo richiede, Bae Jin-Su. Interpretato da Ryu Jun-Yeol (recentemente coinvolto in uno scandalo), è il personaggio più caratterizzato della serie.

Mentre Squid Game offriva un punto di riferimento per ciò che i partecipanti dovevano fare, The 8 Show permette semplicemente ai partecipanti di vivere come vogliono mentre qualcuno, presumibilmente i ricchi, li guardano divertiti. All’inizio il concept e i temi sembrano inquietanti, ma con il procedere degli episodi diventano piuttosto casuali.

L’ironia della serie è che, nonostante il modo in cui procede, continuiamo a guardarla anche quando non ne abbiamo voglia. Il ‘gioco dei soldi’, il titolo del gioco all’interno dello show, non è altro che uno spettacolo che intrappola i poveri disperati con la promessa di opulenza se saranno in grado di intrattenere chi li guarda dall’alto. In questo mondo di finzione, ogni vostra mossa è osservata e considerata un intrattenimento, persino gli escrementi.

A differenza del già citato Squid Game, dove ci sono giochi da fare e che portano a esiti fatali, in The 8 Show ai partecipanti vengono lasciate alcune regole di base, un pasto gratuito e l’acqua per la giornata, e questo è tutto.

Devono pagare tutto il resto (compreso il bagno) e ogni cosa ha una “tariffa speciale”, cioè costa 1.000 volte di più all’interno del gioco dei soldi che nel mondo reale. Non c’è nulla in questa serie che vi faccia tifare per un determinato personaggio.

Persino Jin-Su, alias il ‘Numero 3’, che è l’unico partecipante di cui si conoscono i retroscena, prende certe decisioni che vengono fuori dal nulla. Normalmente, si dovrebbe provare quantomeno ribrezzo, ma The 8 Show sembra solo sadico voyeurismo.

Alla fine dell’episodio, il ‘Numero 8’ si trasforma in un orologio che ticchetta, a significare sia che il tempo è denaro sia che le possibilità di uscire dal ‘gioco dei soldi’ come persona normale sono infinitesimali. The 8 Show dovrebbe far satira l’ossessione coreana per la cultura del varietà.

Culturalmente, The 8 Show non offre alcuna sfumatura sul classismo coreano perché si tratta di un granello di sabbia perso nella spiaggia del discorso. Gli strozzini, il suicidio e il costo della procreazione sono tutti temi abbastanza comuni nella sfera del dramma coreano, anche se non rappresentati in modo così diretto.

The 8 Show tenta di fare piccoli passi nelle molte idee culturali che vuole esplorare, ma alla fine, come la finta piscina all’interno del finto mondo del ‘gioco dei soldi’, lo spettacolo non riesce a fare presa. Tutti gli attori fanno un buon lavoro con ciò che è stato loro offerto: stereotipi di personaggi.

Ci sono i violenti, gli innocenti, i pazzi e i santi, ma alla fine sono solo gusci vuoti senza un vero scopo. Chun Woo-hee fa del suo meglio per offrire un’interpretazione soddisfacente nei panni di una folle esibizionista, mentre Park Hae-joon interpreta ancora una volta il cattivo. Bae Seong-woo è convincente, Moon Jeong-hee è un po’ strana e Lee Yul-em fa un lavoro fantastico nell’essere sia innocente che fastidiosa. Park Jeong-min è il tipico ragazzo stoico e sveglio alle prese con la paura e l’intelligenza. Ma la protagonista vera è Lee Joo-young. È accattivante e, sebbene sia ridotta a una persona con un’oltraggiosa vena violenta, ha una bella presenza sullo schermo.

Insomma, ciò che delude in The 8 Show è che ci spinge a guardarlo perché sembra che stia andando da qualche parte. E’ possibile che questo tipo di prodotti vogliano che gli spettatori si sentano in ‘colpa’ guardandoli, ma allo stesso tempo che si divertano. A quel punto i confini tra i due sentimenti si confondono e si ottiene qualcosa di insoddisfacente.

Che cosa sta cercando di dirmi, in realtà? Che sono in difetto se guardo uno show come The 8 Show e mi piace perché è una rappresentazione fittizia di quanto sia squilibrata la mente umana? O forse sono destinato a fare osservazioni sul modo in cui il denaro ha rovinato le nostre vite? È semplicemente un commento su una società materialista e capitalista? Oppure, in fin dei conti, devo concentrarmi solo sulla “creazione di contenuti” dell’intera faccenda?

Forse la riposta giusta è quest’ultima, perché l’obiettivo principale di The 8 Show è quello di divertire un pubblico invisibile. Forse l’implicazione è che questo pubblico di ‘classe superiore’ che si gode lo spettacolo siamo solo noi, gli abbonati. Quindi, fino a che punto siamo disposti a lasciare che le persone si spingano per l’intrattenimento? Se volete, potete guardarla e scoprirlo.

