The Terror: Devil in Silver, dettagli e data di uscita per la terza stagione della serie AMC

Titolo originale : The Terror , uscita : 26-03-2018. Stagioni : 2.

A cinque anni da The Terror: Infamy, la serie antologica di AMC è pronta a tornare finalmente sulle scene. La rete ha infatti annunciato oggi The Terror: Devil in Silver, nuovo capitolo che debutterà nel 2025.

Il titolo fa riferimento alla fonte dei nuovi episodi, cioè l’omonimo romanzo di Victor LaValle del 2012 (inedito in Italia).

Questa la trama ufficiale:

Pepper è un traslocatore della classe operaia che a causa di una combinazione di sfortuna e di cattivo carattere si ritrova ingiustamente ricoverato all’ospedale psichiatrico di New Hyde, un istituto pieno di persone che la società vorrebbe solo dimenticare.

Lì dovrà vedersela con pazienti che lavorano contro di lui, medici che nascondono oscuri segreti e forse anche con il Diavolo stesso.

Mentre Pepper si avventura in un paesaggio infernale dove nulla è come sembra, scopre che l’unica strada verso la libertà è affrontare l’entità che prospera sulla sofferenza all’interno delle mura di New Hyde – ma farlo potrebbe dimostrare che i peggiori demoni di tutti vivono dentro di lui.

Karyn Kusama (Jennifer’s Body, “Yellowjackets”) dirigerà i primi due episodi.

Di seguito trovate il teaser poster di The Terror: Devil in Silver, il cui cast non è stato annunciato:

