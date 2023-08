The Witcher, stagione 3 – Volume 2: la recensione dei 3 episodi che salutano – male – Cavill (su Netflix)

Quando si è diffusa la notizia che Henry Cavill avrebbe lasciato The Witcher dopo la terza stagione, molti fan sono rimasti – comprensibilmente – scioccati. Come Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man o Margot Robbie in quello di Harley Quinn, è difficile immaginare qualcun altro che incarni il ruolo di Geralt così bene come lui.

Non solo l’attore 40enne è appassionato del personaggio e del materiale librario di partenza, ma è riuscito anche a ritrarre Geralt come qualcosa di più di un semplice guerriero fantasy grugnente. Nel Continente si dice che gli Strigoi siano cacciatori di mostri privi di emozioni che mettono la neutralità al di sopra di tutto, ma Henry Cavill ci ha aiutato in questi anni a vedere l’umanità di Geralt e quanto si preoccupi davvero delle poche persone che lascia talvolta entrare nella sua vita.

Parte di ciò che rende il Volume 2 parte della terza stagione di The Witcher così deludente è allora che spreca gli ultimi momenti di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.

Nel corso della prima parte (la recensione), abbiamo visto il protagonista abbracciare ulteriormente il suo ruolo di padre adottivo di Ciri (Freya Allan) e a perdonare lentamente Yennefer (Anya Chalotra) per averla quasi consegnata a Voleth Meir, mentre passano del tempo tutti insieme ad allenarsi e a proteggere la bionda ragazzina.

Nel corso del Volume 1, abbiamo visto il cazzutissimo Geralt combattere contro gli Scoia’tael e altri nemici, abbiamo visto il gentile Geralt esprimere finalmente il suo amore per Yennefer e abbiamo visto il padre orgoglioso dopo che Ciri ha usato il suo addestramento da Witcher per abbattere un mostro.

L’inizio della stagione, insomma, aveva offerto a Henry Cavill molte opportunità per esplorare i diversi lati di Geralt, ricordanoci perché proprio lui aveva ottenuto questo prezioso ruolo.

Tuttavia, gli ultimi tre episodi della stagione vedono Geralt separato da Yennefer e Ciri mentre si riprende da alcune ferite quasi mortali nella foresta di Brokilon. Nella prima parte, vediamo Geralt iniziare a lottare contro le sue convinzioni di sempre di rimanere neutrale e non coinvolto nei giochi politici del Continente e come la sua neutralità influisca sulla sua capacità di tenere al sicuro le persone che ama.

Ma nella seconda parte, tutto ciò che vediamo è il vecchio e testardo Geralt che ha difficoltà a lasciare che le persone intorno a lui lo aiutino. Sembra una regressione del personaggio, che quasi annulla il viaggio intrapreso nei primi cinque episodi.

La scena finale di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia è, comunque, importante: Geralt si sottrae finalmente alla sua posizione neutrale e si oppone ai soldati di Nilfgaard che abusano del loro potere e maltrattano la popolazione locale. Affronta da solo la pattuglia (con un piccolo aiuto da parte di Jaskier) in un’epica scena di combattimento che ci ricorda le abilità dell’attore con la spada e la sua dedizione al ruolo.

Guardare questa sequenza dopo che è stato messo da parte per gran parte del Volume 2 regala sensazioni agrodolci. La decisione di rinunciare alla sua neutralità è importantissima per Geralt e questo scontro è un modo significativo per concludere la terza stagione di The Witcher, ma è indubbiamente difficile sapere che qualcun altro dovrà portare avanti la crescita di Geralt da qui in poi.

Con questo non si vogliono mettere le mani avanti, magari – si spera – Liam Hemsworth farà un ottimo lavoro e sorprenderà tutti cavandosela egregiamente (come fece peraltro il suo collega qualche anno fa …), ma sarebbe stato almeno auspicabile che gli sceneggiatori avessero pensato a qualcosa di più – e di meglio – di semplici scene di combattimento e a un Geralt cocciutissimo.

Se questa terza stagione di The Witcher si fosse conclusa con la lotta di Geralt contro Vilgefortz (Mahesh Jadu), sarebbe stato probabilmente più facile per Liam Hemsworth subentrare nella prossima stagione come Geralt convalescente a Brokilon.

Avrebbero potuto addirittura spiegare il suo palese cambiamento di aspetto come parte del processo di guarigione e poi continuare a lavorare come sempre. Ma no.

Se questi non fossero stati i suoi ultimi momenti nel personaggio, sarebbe stato un modo perfettamente adeguato per concludere l’arco narrativo di Geralt di Rivia in questa stagione, ma data la crescita che abbiamo visto nel protagonista grazie all’interpretazione di Henry Cavill in questi 8 episodi e nel resto della serie, sembra solamente un’occasione mancata per salutare adeguatamente il prode Henry Cavill e questa sua versione del personaggio.

Di seguito trovate il full trailer italiano della seconda parte della stagione 3 di The Witcher, su Netflix dal 27 luglio:

