Trailer House of Ninjas (serie Netflix): assassini incappucciati impazzano nel Giappone moderno

Titolo originale : ???? House of Ninjas , uscita : 15-02-2024. Stagioni : 1.

Netflix ha diffuso il poster e il trailer di House of Ninjas, serie action avventurosa prodotta da Akira Kanbe con Toho Studio e scritta da Dave Boyle, Masahiro Yamaura, Kota Oura e Kanna Kimura.

Tra i protagonisti ci sono Kento Kaku nei panni di Haru, Yôsuke Eguchi come Souichi, Tae Kimura come Yoko, Kengo Kôra come Gaku, Aju Makita, Riho Yoshioka, Nobuko Miyamoto e Tomorowo Taguchi.

Questa la trama ufficiale:

I ninja sono esistiti in molti periodi cruciali della storia giapponese, ma cosa succederebbe se intraprendessero ancora segretamente missioni nella società moderna?

Ambientata nel Giappone di oggi, questa serie racconta la storia della famiglia Tawara, l’ultimo clan ninja che abbandonò le proprie radici dopo una missione particolare.

Ora, la famiglia deve affrontare la più grande crisi che il Giappone abbia mai visto, una crisi che minaccia di scuotere la nazione nel profondo.

In attesa di vederla a catalogo dal 15 febbraio, di seguito trovate il trailer internazionale di House of Ninjas, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

