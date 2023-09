Trailer per American Horror Story: Delicate, Roberts e Kardashian per una gravidanza difficile

FX ha da poco diffuso il poster e il trailer di American Horror Story: Delicate, stagione numero 12 dell’antologia horror creata da Ryan Murphy and Brad Falchuk, la cui prima parte debutterà negli USA il 20 settembre.

Le protagoniste dei nuovi episodi sono Kim Kardashian, Emma Roberts e Cara Delevingne (Carnival Row).

Questa la trama ufficiale:

Dopo molteplici tentativi falliti di fecondazione assistita, l’attrice Anna Victoria Alcott non desidera altro che mettere su famiglia.

Mentre cresce il clamore intorno al suo recente film, teme che qualcosa possa prendere di mira lei e la sua ricerca della maternità.

Halley Feiffer ha scritto e diretto la dodicesima stagione di AHS.

THR ha riferito:

Delicate si basa, almeno in parte, sul romanzo in uscita di Danielle Valentine, Delicate Condition, un thriller avvincente su una donna che si convince che una figura sinistra sta facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non venga mai portata a termine.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di American Horror Story: Delicate, che ci dà un assaggio di quello che vedremo e anticipa rimandi a classici come Rosemary’s Baby e Inseparabili:

Fonte: YouTube