Trailer per Anne Rice’s Mayfair Witches (serie AMC+): Alexandra Daddario scopre di essere una strega

AMC ha recentemente dato il via al suo nuovissimo universo dedicato alle opere della scrittrice Anne Rice con Interview with the Vampire, e il prossimo passo è la serie Anne Rice’s Mayfair Witches, che – naturalmente – vuole adattare i tre romanzi del ciclo delle streghe Mayfair.

Tra i protagonisti dello show a tinte horror troviamo Alexandra Daddario, Harry Hamlin e Annabeth Gish, con Jack Huston (House of Gucci) che ha recentemente firmato per interpretare il mutaforma Lasher.

Esta Spalding (“Masters of Sex”, “On Becoming a God in Central Florida”) e Michelle Ashford (“Masters of Sex”, “The Pacific”, “John Adams”) sono entrambe produttrici esecutive e sceneggiatrici della serie. La Spalding è anche showrunner.

Questa la trama ufficiale:

Una giovane neurochirurga scopre di essere l’improbabile erede di una famiglia di streghe. Mentre è alle prese con i suoi nuovi poteri, deve fare i conti con una presenza sinistra che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni.

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Anne Rice’s Mayfair Witches: che debutterà in esclusiva su AMC+ il 5 gennaio 2023:

