Trailer per Gotham Knights (serie The CW): Bruce Wayne è morto, tocca ai figli dei suoi nemici salvare la città

In arrivo su The CW nel 2023, la nuova serie Gotham Knights parte sulla scia dello sconvolgente omicidio di Bruce Wayne / Batman, con la rete che ne ha appena diffuso il poster e il trailer della prima stagione.

Questa la trama ufficiale:

Gotham Knights è ambientata in una Gotham City sconvolta dall’omicidio di Bruce Wayne.

Il suo ribelle figlio adottivo (Oscar Morgan) stringe allora un’alleanza con i figli dei nemici storici di Batman quando vengono tutti quanti incastrati per aver ucciso proprio il Crociato Incappucciato.

In una Gotham pericolosa come non lo è mai stata prima, il gruppo di fuggitivi potrebbe essere l’unica salvezza della città.

Misha Collins interpreta Harvey Dent, mentre il resto del cast è arrotondato da Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Fallon Smythe e Tyler DiChiara.

Il pilot di Gotham Knights – che NON è collegata all’omonima saga a fumetti pubblicata tra il 200 e il 2006 – è stato diretto e prodotto da Danny Cannon (CSI, Nikita).

Lo show è stato scritto da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams ed è prodotto dalla Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television.

In attesa di capire la data di uscita, di seguito trovate il trailer internazionale della prima stagione di Gotham Knights, in cui incontriamo il figlioccio di Batman, il nuovo Robin e persino la figlia del Joker:

Fonte: YouTube