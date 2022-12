Trailer per La leggenda di Vox Machina, stagione 2: servono coraggio e parolacce per lottare coi draghi

Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e annunciato la data di uscita della seconda stagione della serie animata La Leggenda di Vox Machina di Critical Role e Titmouse, che sarà composta da 12 episodi.

Il membri del cast vocale originale della seconda stagione sono Will Friedle (Crescere che fatica), Billy Boyd (Il Signore degli Anelli), Henry Winkler (Barry), Lance Reddick (John Wick), Cree Summer (Rugrats, The Patrick Star Show), Alanna Ubach (Euphoria), Cheech Marin (Up in Smoke), Troy Baker (The Last of Us), Sendhil Ramamurthy (La bella e la bestia), Ralph Inerson (The Witch) e Mary Elizabeth McGlynn (Ghost in the Shell 2 – L’attacco dei cyborg).

Tra i componenti già conosciuti anche Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine, Encanto), Indira Varma (Obi-Wan Kenobi, Il trono di spade), Gina Torres (9-1-1: Lone Star), Kelly Hu (BMF) ed Esmé Creed-Miles (Hanna).

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave.

Tra i protagonisti di La leggenda di Vox Machina ci sono anche i fondatori di Critical Role e gli interpreti originali Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O’Brien (Star Wars: The Bad Batch), Matthew Mercer (Overwatch), Marisha Ray (Final Fantasy XV: Comrades), Sam Riegel (Tartarughe Ninja alla riscossa) e Travis Willingham (Marvel’s Avengers).

In attesa del debutto, previsto su Prime Video per il 20 gennaio 2023, di seguito – sulle note di Roll On dei Giuda – trovate il trailer internazionale (con sottotitoli italiani) della seconda stagione di La Leggenda di Vox Machina, pieno di irriverenza e parolacce:

Fonte: YouTube