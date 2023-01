Trailer per Lockwood & Co. (serie Netflix): Joe Cornish ci porta tra i cacciatori di fantasmi di Londra

Lo sceneggiatore e regista Joe Cornish (Attack the Block) è in procinto di tornare sulle scene con Lockwood & Co., nuovissima serie fanta-horror per ragazzi di Netflix di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

A Londra, dove i più bravi cacciatori adolescenti di fantasmi si cimentano di notte in combattimenti pericolosi contro spettri letali, tra le tante agenzie specializzate in questa attività ne spicca una senza fini commerciali e non controllata da adulti.

Si tratta di una piccola startup gestita da due ragazzini da poco affiancati da una giovane con straordinari poteri paranormali, un trio di ribelli destinato a risolvere un giallo che cambierà il corso della storia: Lockwood & Co.

Nel folto cast dello show ci sono Ruby Stokes, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati, Ivanno Jeremiah, Jack Bandeira, Luke Treadaway, Morven Christie, Hayley Konadu, Rhianna Dorris e Paddy Holland.

Tra i produttori esecutivi figurano Nira Park, Rachael Prior e lo stesso Joe Cornish.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Lockwood & Co, che debutterà il 27 gennaio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

