Trailer per Mask Girl (serie coreana di Netflix): una camgirl con 3 nomi, 3 vite e 3 omicidi

Netflix ha da poco diffuso il poster e il trailer di Mask Girl, serie thriller coreana in 7 episodi che vede protagoniste tre diverse attrici, Ko Hyun-jung, Nana e una esordiente il cui nome non è stato ancora rivelato, per interpretare la protagonista Kim Mo-mi nelle sue diverse evoluzioni.

Questa la trama ufficiale:

Un’impiegata insicura riguardo al suo aspetto diventa una personalità di Internet dal volto coperto da una maschera durante la notte, fino a quando una catena di eventi sfortunati si abbatte sulla sua vita.

La modella mascherata si ritrova presto coinvolta in una spirale discendente, diventando una prigioniera e pianificando segretamente la sua fuga.

Il resto del cast include Ahn Jae-hong, “che interpreta un altro operatore dell’ufficio il cui unico piacere è guardare programmi su Internet dopo l’orario di lavoro ed è il primo a rendersi conto che Mask Girl potrebbe essere la suo collega Kim Mo-mi” e Yeom Hye-ran, “che interpreta una madre decisa a trovare il figlio intorno alla cui vita ruota la sua”.

Mask Girl è stata scritta e diretta da Kim Yong-hoon, e descrive i tre personaggi centrali come “individui feriti ed emarginati”, ciascuno “aggrovigliato nella rete di un omicidio”.

Di seguito trovate il trailer internazionale con sottotitoli di Mask Girl, che finirà a catalogo il 18 agosto, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube