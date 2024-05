Trailer per Orphan Black: Echoes (serie spin-off), Krysten Ritter è a caccia di risposte

AMC Networks ha diffuso il poster e il primo trailer di Orphan Black: Echoes, ambientata nello stesso universo della serie originale Orphan Black, conclusasi nel 2017.

Il nuovo show vede protagonista Krysten Ritter (Jessica Jones), che è anche produttrice del progetto.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata in un futuro prossimo, fa un tuffo profondo nell’esplorazione della manipolazione scientifica dell’esistenza umana, seguendo un gruppo di donne le cui vite si intrecciano e le portano a intraprendere un viaggio emozionante, teso a svelare il mistero delle loro identità e svelando una storia straziante di amore e tradimento.

Nel cast ci sono anche Keeley Hawes (Bodyguard, It’s A Sin, Line of Duty), Amanda Fix (North of Normal, High School), Avan Jogia (Now Apocalypse, Zombieland: Double Tap), Rya Kihlstedt (A Teacher, One Mississippi) e James Hiroyuki Liao (Barry, The Dropout).

Anna Fishko (Pieces of Her, The Society, Fear the Walking Dead) è creatrice, sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva di Orphan Black: Echoes con John Fawcett, il co-creatore della serie originale.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Exploding Kittens, che debutterà in luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube