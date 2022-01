Trailer per Raised by Wolves, stagione 2: nuovi problemi e pericoli per Madre e Padre

Dopo che il finale della prima ha spalancato l’universo e la mitologia della serie sci-fi originale di Raised by Wolves – Una nuova umanità creata da Aaron Guzikowski (Prigioners) e prodotta da Ridley Scott attraverso una manciata di rivelazioni clamorose, è arrivato ora online l’atteso trailer della stagione 2.

Questa la trama ufficiale dei nuovi episodi (che dovrebbero essere 8 o 10):

I partner androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), insieme alla loro nidiata di sei bambini umani, si uniscono a una colonia atea di recente formazione nella misteriosa zona tropicale di Kepler 22 b.

Navigare in questa strana nuova società è però soltanto l’inizio dei loro problemi, poiché il “figlio naturale” di Madre minaccia di portare all’estinzione quel poco che resta della razza umana.

Nel cast dello show troveremo anche Peter Christoffersen (When the Dust Settles), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), James Harkness (The Victim, Anne Boleyn), Kim Engelbrecht (Eye in the Sky, The Flash) e Jennifer Saayeng (Cursed, The Capture).

In attesa del debutto, previsto su HBO Max per il 3 febbraio (in Italia dovrebbe finire sempre su Sky Atlantic), di seguito trovate il full trailer internazionale della seconda stagione di Raised by Wolves, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube