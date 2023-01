Trailer per The Ark (serie SyFy): alla deriva nel cosmo sulla via per un nuovo pianeta da abitare

Titolo originale : The Ark , uscita : 01-02-2023. Stagioni : 1.

SyFy ha da poco diffuso il poster e il trailer di The Ark, serie originale fanta-survival che ci porta in viaggio nello spazio a bordo di una astronave diretta verso un pianeta da terraformare.

Questa la trama ufficiale:

Siamo 100 anni nel futuro, dopo che sono iniziate le missioni di colonizzazione planetaria come necessità per garantire la sopravvivenza della razza umana.

La prima di queste missioni, a bordo di una navicella spaziale nota come Ark One, si imbatte in un evento catastrofico che provoca una massiccia distruzione e la perdita di vite umane.

Con oltre un anno di tempo prima di raggiungere il pianeta di destinazione, la mancanza di scorte vitali e la perdita della leadership a bordo, l’equipaggio rimanente dovrà diventare la versione migliore di se stesso per mantenere la rotta e poter sopravvivere.

The Ark è stata creata da Dean Devlin (già sceneggiatore e produttore di Independence Day e Stargate), che è anche showrunner insieme a Jonathan Glassner (creatore di Stargate SG-1).

I protagonisti sono invece Christie Burke (The Twilight Saga – Breaking Dawn Pt. 2), Richard Fleeshman (Coronation Street), Reece Ritchie (The Outpost), Stacey Read e Ryan Adams.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Ark, che debutterà negli USA mercoledì 1 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube