Trailer per The Midwich Cuckoos (serie Sky): il villaggio dei dannati si popola di ragazzini spaventosi

A quasi due anni dalle prime notizie in merito, Sky ha diffuso il trailer di The Midwich Cuckoos, rivisitazione moderna in 8 parti di I Figli dell’Invasione, romanzo di fantascienza del 1957 scritto da John Wyndham già portato al cinema diverse volte nel corso degli anni (tra cui il film Villaggio dei dannati di Wolf Rilla già nel 1960 e poi con l’omonimo horror del 1995 diretto da John Carpenter).

Questa la trama ufficiale:

Midwich è una tranquilla cittadina di pendolari dove non succede molto. Almeno fino alle ore crepuscolari di una giornata di fine estate, quando tutti quanti all’interno di una determinata area della città perdono i sensi.

Il curioso incidente sembra temporaneo e le persone colpite riprendono presto conoscenza, ma ogni donna in età fertile all’interno di quella zona si ritrova improvvisamente e inspiegabilmente incinta.

Man mano che i figli di quel fenomeno crescono, diventa chiaro che non sono creature di questo mondo.

David Farr, lo sceneggiatore britannico già dietro a The Night Manager e Hanna, si è occupato dello sviluppo dello show, che vede tra i protagonisti Keeley Hawes e Max Beesley.

In attesa di vederla su Sky dal 17 giugno, di seguito trovate il trailer internazionale di The Midwich Cuckoos, che ci dà un’idea delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube