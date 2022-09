Trailer per The Old Man (serie Disney+): l’ex agente CIA Jeff Bridges è un osso molto duro

Titolo originale : The Old Man , uscita : 16-06-2022. Stagioni : 1.

A qualche settimana dal primo assaggio, Disney+ ha diffuso oggi il poster e il primo trailer di The Old Man, serie originale in 7 episodi di stampo action thriller che vede protagonista Jeff Bridges nei panni di un ex agente della CIA diventato suo malgrado un fuggitivo, intenzionato a uccidere malamente chiunque provi a catturarlo.

Questa è la trama ufficiale dello show, che si basa sull’omonimo romanzo di Thomas Perry del 2017:

Dan Chase (Bridges) un uomo che vive nell’ombra da quando è scappato dalla CIA decenni fa. Quando un sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato.

Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell’FBI Harold Harper (John Lithgow) è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato con il ribelle fuggitivo.

Al fianco di Harper ci sono la sua protetta Angela Adams (Alia Shawkat) e l’agente speciale della CIA Raymond Waters (E.J. Bonilla).

Quando catturare Chase diventa più complicato del previsto anche Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), un professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l’incarico di arrestarlo.

Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da Zoe McDonald (Amy Brenneman), che ricorrerà a inaspettate risorse per poter sopravvivere quando scoprirà la verità sul suo nuovo inquilino.

Nel cast della serie c'è anche Angela Adams.

La serie è stata sviluppata e scritta da Jon Steinberg e Robert Levine, già dietro a Black Sails.

In attesa di vederla in esclusiva su Disney+ dal 28 settembre, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Old Man, che ricorda in qualche modo le dinamiche di John Wick:

