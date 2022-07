Trailer per The Walking Dead, stagione 11 – Parte 3: la fine della storia è vicina, i pericoli mortali pure

Direttamente dal Comic-Con di Sand Diego, Disney+ ha diffuso il poster e il trailer della terza parte (di tre) della stagione finale della serie The Walking Dead, ovvero l’undicesima.

Non c’è una trama ufficiale, ma sappiamo che negli ultimi episodi ritroveremo gli amati Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Cailey Fleming, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton e Jeffrey Dean Morgan.

Con loro ci saranno anche Nadia Hilker, Lauren Ridloff, Cooper Andrews, Callan McAuliffe, Eleanor Matsuura e Cassady McClincy, oltre alle new entry Margot Bingham come Stephanie, Michael James Shaw come Mercer, Laila Robins come Pamela Milton e Josh Hamilton come Lance Hornsby.

Come anticipato, The Walking Dead finirà davvero, perché anche se la serie principale volgerà presto al termine dopo 12 lunghi anni, AMC ha in previsione di espandere ulteriormente questo universo attraverso vari progetti spin-off. Tra questi ci sono Isle of the Dead, ambientato a New York, l’antologia Tales of the Walking Dead e persino uno spin-off incentrato su Daryl Dixon, che al momento non ha alcun titolo.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale dell’ultima parte della stagione conclusiva di The Walking Dead, che andrà in onda a partire dal 2 ottobre su Disney+:

Fonte: YouTube