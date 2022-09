Trailer per The Watcher (serie Netflix): qualcuno minaccia di morte Cannavale e Watts

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Netflix ha ora diffuso il primo teaser trailer di The Watcher, miniserie thriller in 7 episodi ideata da Ryan Murphy (American Horror Story) che racconta la vera storia di un ‘mostro’ che perseguita una famiglia nella loro casa del New Jersey.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che la famiglia Brannock si trasferisce in quella che doveva essere la casa dei loro sogni di periferia, diventa rapidamente un vero inferno.

Le lettere inquietanti di qualcuno che si fa chiamare “The Watcher” sono solo l’inizio mentre i sinistri segreti del quartiere vengono alla luce.

Naomi Watts e Bobby Cannavale interpretano i coniugi Maria e Derek Brannock, che acquistarono una dimora coloniale del 1905 nel New Jersey per quasi 1,4 milioni di dollari, salvo vedersi costretti a trasferirsi velocemente a causa del terrore scatanato da un misterioso sconosciuto.

La serie vede nel cast anche Margo Martingale, Jennifer Coolidge, Terry Kinney e Mia Farrow.

Di seguito – sulle note di Hopelessly devoted to you di Olivia Newton-John – trovate il full trailer doppiato in italiano di The Watcher, che debutterà su Netflix il 13 ottobre:

