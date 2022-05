Trailer per The Winchesters (serie The CW): a caccia di demoni coi genitori di Sam e Dean di Supernatural

A quasi un anno dalle prime indiscrezioni, The CW a finalmente diffuso il trailer e il poster della prima stagione di The Winchesters, serie prequel dell’amatissima Supernatural che debutterà nel corso dell’autunno, giusto in tempo per Halloween.

Lo show – il cui numero di episodi non è ancora stato rivelato – racconterà l’epica storia di come i genitori di Sam e Dean, John e Mary, si sono incontrati, “e di come hanno messo tutto in gioco non soltanto per salvare il loro amore, ma il mondo intero”.

Questa la trama ufficiale:

Mary (Meg Donnelly) ha 19 anni e combatte le forze dell’oscurità sin da quando era bambina. Dopo aver perso qualcuno a lei vicino, la cacciatrice pensa di lasciare l’attività di famiglia, almeno fino a quando la scomparsa di suo padre e l’arrivo del novellino John (Drake Rodger) non la costringono a guidare una nuova squadra.

John è tornato di recente dal Vietnam. Altruista e dalla mente lucida, trova adesso una nuova missione a casa, dove le tracce del passato di suo padre lo guideranno a un’organizzazione segreta e a una nuova guerra nei panni di cacciatore.

Jensen Ackles – che è anche produttore esecutivo del progetto fanta-horror – tornerà a narrare il prequel nei panni, naturalmente, di Dean Winchester. Delle sceneggiature si è occupato Robbie Thompson – già produttore esecutivo di Supernatural.

In attesa di capire quando la vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Winchesters, che getta un primo sguardo sulle sue atmosfere:

Fonte: YouTube