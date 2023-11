Trailer per What If…? stagione 2: il multiverso è molto più complicato di prima (su Disney+)

Titolo originale : What If...? , uscita : 11-08-2021. Stagioni : 1.

A due anni dalla prima, i Marvel Studios hanno ora diffuso il poster e il trailer della seconda stagione della serie antologica animata What If… ?.

Questa la sinossi ufficiale:

La stagione 2 di What If… ? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel.

La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici.

Gli episodi, che in questa stagione vedranno protagonisti personaggi molto amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono stati diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è capo sceneggiatore.

Abbiamo anche quasi tutti i titoli, che rivelano qualcosa delle trame:

Episode 2×01: What If… Nebula Joined the Nova Corps?

Episode 2×02: What If… Peter Quill Attacked Earth’s Mightiest Heroes?

Episode 2×03: What If… Kahhori Reshaped the World?

Episode 2×04: What If… Hela found the Ten Rings?

Episode 2×05: What If… lron Man Crashed into the Grandmaster?

Episode 2×06: What If… Happy Hogan Saved Christmas?

Episode 2×08: What If… Captain Carter Fought the Hydra Stomper?

Episode 2×09: What If… The Avengers Assembled in 1602?

Episode 2×10: What If… Strange Supreme Intervened?

In attesa del debutto su Disney+, previsto per il 22 dicembre (un nuovo episodio ogni giorno per nove giorni di fila), di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della seconda stagione di What If… ?:

