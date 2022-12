Warhammer 40.000: Henry Cavill al centro del mega-progetto con serie e film degli Amazon Studios

Dopo aver abbandonato a sorpresa la serie The Witcher di Netflix e aver appeso al chiodo (pare per sempre) pure il mantello di Superman per il DCEU, Henry Cavill è ora diretto verso gli Amazon Studios, dove sarà protagonista della versione live action dell’universo fantasy di Warhammer, come abbiamo appreso quest’oggi.

Deadline riporta infatti che Henry Cavill sarà sia protagonista che produttore esecutivo del franchise di Warhammer 40.000 in tutte le produzioni messe in cantiere dagli Amazon Studios, compresi film e serie televisive.

Il maxi accordo comprende i diritti per adattamenti seriali, lungometraggi e probabilmente anche per videogiochi e progetti in animazione.

Per chi non fosse pratico, Warhammer 40.000 è un wargame tridimensionale futuristico, lanciato dalla Games Workshop nel 1987. Questa la trama:

Warhammer 40.000 è ambientato in un futuro molto lontano, in cui l’umanità si ritrova sull’orlo di quello che potrebbe essere il suo futuro più luminoso o la sua epoca più buia.

Le minacce all’impero umano sono molte: traditori spinti dal fuoco dell’ambizione, imperi alieni che hanno giurato di reclamare per sé le stelle e la corruzione della realtà da parte di divinità maligne.

Vertigo Entertainment sarà produttore esecutivo insieme a Games Workshop e Amazon Studios.

Jennifer Salke, responsabile di Amazon e MGM Studios, ha commentato:

Warhammer 40.000 ha catturato l’immaginazione dei fan di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali e di tutto il mondo. Siamo entusiasti di lavorare con Henry Cavill, Vertigo Entertainment e Games Workshop su questo franchise brillante e coinvolgente.

Henry Cavill ha aggiunto:

Amo Warhammer fin da quando ero un ragazzo, il che rende questo momento davvero speciale per me. L’opportunità di guidare questo universo cinematografico fin dalla sua nascita è un onore e una responsabilità.

Di seguito un video che dimostra come l’attore 39enne sia effettivamente un grande fan di Warhammer:

Fuelled by Bugmans’ coffee and an insatiable enthusiasm for all things Warhammer, Henry Cavill comes face to face with a Phoenix Lord, wields a world-ending sword, and has a pretty great day out! #WarhammerCommunity pic.twitter.com/joOZ5Baw9Z — Warhammer Community🎄 (@WarComTeam) February 21, 2022

Fonte: Deadline