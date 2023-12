Zal Batmanglij su The OA: “Comportamento di Netflix inspiegabile”

Come saprete, Netflix ha all’improvviso cancellato la serie The OA dopo la seconda stagione, che peraltro si era conclusa con un clamoroso cliffhanger.

In una recente intervista con THR sulla loro attuale serie Hulu, A Murder at the End of the World, i creatori Brit Marling e Zal Batmanglij sono tornati sull’ argomento, col secondo che ha spiegato:

Il finale di The OA è stato inaspettato per me, ma hanno cercato di convincerci a concluderla con un film e abbiamo detto di no. Quindi non mi sono sentito bruciato; sono rimasto più che altro perplesso.

Se sei Netflix, perché non la chiudi con qualcosa di meglio che un film conclusivo? Perché non la chiudi con una terza stagione?

Questa scelta ci avrebbe costretto a riunire le tre stagioni [rimanenti ed effettivamente previste in origine] in una sola e a chiuderla, per poi esternalizzarla a Max o Hulu o altrove. Puoi fare molto se è effettivamente conclusa.

L’idea di tutte questi prodotti lasciati incompiuti disseminati sulla loro piattaforma non mi pare economicamente conveniente. È molto meglio avere un prodotto concluso e poi concederlo in licenza e guadagnarci sopra per i prossimi 10-20 anni.

Di seguito trovate la scena finale della stagione 2 di The OA

