10 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 10 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– C’è stata molta eccitazione quando è stato annunciato che Kevin Feige avrebbe sviluppato un film di Star Wars per la Lucasfilm. Il progetto, però, non ha fatto molta strada, perché è diventato uno dei tanti progetti di Star Wars che sono andati in fumo. All’inizio di quest’anno è stato riferito che il suo progetto era stato abbandonato e ora lui stesso lo ha confermato durante un’intervista con Entertainment Tonight alla prima di The Marvels, rispondendo con un laconico “No, non si farà“. Sembra quindi che Kevin Feige abbia deciso di concentrarsi solo sui Marvel Studios.

– Il regista del franchise di John Wick, Chad Stahleski, ha annunciato l’espansione dell’universo di John Wick attraverso diversi progetti spinoff che vorrebbe vedere realizzati. Il filmmaker ha ora rivelato che la proprietà si espanderà con una serie anime che verrà sviluppata assieme a un team di talenti giapponesi. Ospite del podcast The Discourse, ha dichiarato:

Non vediamo l’ora di realizzarla. Siamo davvero entusiasti perché stiamo facendo … un anime giapponese, perché amo molto gli anime giapponesi. Quindi, per creare tutte le storie fantastiche che gli anime possono creare meglio di noi, e una serie TV per espandere il nostro universo. Otterremo comunque la nostra dose di Wick, capite cosa intendo? E continueremo a divertirci.

Penso che, soprattutto per la TV, il worldbuilding e l’azione siano rimaste piuttosto separate. Ma se si volesse provare a combinarle e dare ai fan [entrambe]? Anche a me piace il ritmo lento, ma dopo sei episodi vorrei che nelle mie serie televisive succedesse qualcosa, capite? Quindi provare a portare in TV quello che facciamo con i lungometraggi sarebbe davvero eccitante.

– Greta Gerwig, reduce dai record di Barbie, è un nome caldissimo a Hollywood e Netflix si è mossa rapidamente per assicurarsi che girasse almeno due film che adattassero nuovamente i romanzi fantasy di Le Cronache di Narnia di C.S. Lewis. L’ufficialità è arrivata già in estate e ora, dopo un lungo silenzio, Scott Stuber, responsabile di Netflix Film, ha fornito a Collider un aggiornamento:

Credo che la gente sappia che stiamo cercando di realizzare Le Cronache di Narnia con Greta Gerwig e dare il via al film, con le riprese che inizieranno l’anno prossimo.

– Netflix ha diffuso il primo teaser trailer e il poster della serie live action Avatar – La leggenda di Aang —> i dettagli.

– Netflix ha diffuso il teaser trailer di Ultraman: Rising, film animato diretto a quattro mani da Shannon Tindle e John Aoshima (Kubo e la spada magica) —> i dettagli.

– Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della stagione 2 della serie sudcoreana Sweet Home —> i dettagli.

