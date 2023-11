Teaser per Ultraman: Rising (film anime Netflix): la salvezza della Terra è nelle mani di una star del baseball

Netflix ha diffuso nella notte il poster e il teaser trailer di Ultraman: Rising, nuovo film d’animazione basato sugli storici personaggi creati da Eiji Tsuburaya.

Alla regia ci sono Shannon Tindle (Kubo e la spada magica) e il co-regista John Aoshima.

Questa la trama ufficiale:

La stella giapponese del baseball Ken Sato torna in patria per indossare il mantello del supereroe Ultraman, ma resta coinvolto in una situazione inattesa e si ritrova a crescere il discendente del suo peggior nemico.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Ultraman: Rising, che debutterà nel corso del 2024, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni e del tono generale:

